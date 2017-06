Al Bano Carrisi, parte il 4 agosto da Zafferana Etnea il tour estivo

Si avvicina il debutto del tour estivo di Al Bano che sarà a Zafferana Etnea (CT) il 4 agosto, all’interno della programmazione di Etna in scena, la prestigiosa rassegna di eventi ospitata nell’Anfiteatro Falcone Borsellino, che vede la collaborazione tra Puntoeacapo e il Comune di Zafferana.

AL BANO

Al Bano è uno dei protagonisti più attesi della prossima estate live. Piazze, arene e teatri italiani si preparano ad ospitare Al Bano: un’occasione per ripercorrere le tappe principali della sua straordinaria carriera. Professionalità e talento, amore per la sua terra e soprattutto per la famiglia: queste le caratteristiche dell’artista, big della canzone italiana ‐ amato dal grande pubblico, apprezzato nel nostro Paese e tanto anche all’estero. L’artista pugliese promette un concerto indimenticabile nel quale ripercorrerà il suo sterminato repertorio canoro.

Da “Nel sole”, il pezzo che nel 1967 fece da trampolino di lancio alla sua carriera, fino ai successi più recenti. Il cantautore, ambasciatore della tradizione musicale italiana nel mondo, eseguirà le canzoni che hanno fatto ballare, innamorare e sognare tre generazioni. Non mancheranno poi le hit “Nostalgia canaglia”, “Felicità”, “Ci sarà” e “Cara terra mia”.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e su l sito Puntoeacapo.