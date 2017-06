Aiello: “Hi- Hello” è l’EP d’esordio

E’ uscito in questi giorni, in tutti i digital store l’EP Hi- Hello di Aiello, targato Irma Records.

AIELLO

Una scelta di stile netta e subito riconoscibile, una personalità già molto forte e tanta ambizione senza possibilità di resa, sono i tratti distintivi di Aiello che si presenta con questo lavoro prodotto artisticamente da Daniele Sinigallia nello studio “Gli Artigiani” di Roma.

L’album è stato anticipato dal singolo “Come stai” già in rotazione radiofonica e N 1 nella chart Absolut beginners di Radio Airplay.

Ecco le tracce del Ep Hi -Hello

SOLO A METÀ

È sicuramente il brano più intrigante e anni ’80. La ricerca sonora qui è particolarmente interessante e si mescola al testo, che racconta in maniera autentica e sincera la consapevolezza di molte storie di non avere scenari futuri possibili sin dal principio.

PROMETTIMI

È l’unica ballad dell’EP. Parla della potenza e della fragilità di una promessa (richiesta), della difficoltà di trovare pace quando si soffre nel desiderare qualcosa che non si ha o che si ha ma “non abbastanza”, specie in amore.

OGNI TANTO

È un brano che racconta di quando non riusciamo a lasciare andare via le persone che abbiamo amato e così continuiamo a circondarci di fantasmi..un po’ per mancanza di coraggio, un po’ perché l’amore resiste

alle distanze, alle ferite.

ACCIDENTI A TE

È il brano più ironico e scanzonato, sicuramente quello più pop nonostante le sonorità fortemente elettroniche. Parla del tempo prezioso perso a piangersi addosso, dopo la fine di una storia. Il retrogusto reggae sul finale dei ritornelli regala al pezzo la freschezza intramontabile dell’estate.