Agosta: dal 13 gennaio in radio il nuovo singolo “Come un fiore”

La band di Paolo Agosta torna con il nuovo singolo “Come un fiore” che anticipa l’uscita del prossimo album prevista nel 2017.

AGOSTA BAND

Il brano, scritto dal leader della band, tratta della situazione di crisi generale globale e di una rivoluzione pacifista come formula per cercare di uscire dal buio e come valore morale.

L’autore utilizza nel testo le metafore ad immagini tra cui quella di un fiore che in silenzio e tra il rumore della città, lotta per sopravvivere nella spaccatura del cemento di uno sporco marciapiede.

Il video usa il linguaggio degli Emoticon, oggi comunemente utilizzati da molti, per esprimere in maniera semplice, colorata e divertente il forte messaggio di speranza della canzone.

Tutti gli Emoticon sono stati disegnati e personalizzati uno ad uno da Paolo Agosta. Sua è anche la regia, il montaggio e il soggetto del video.



Il sound fonde inequivocabilmente il Brit-Pop e il Grunge degli anni ’90 su cui poggia la voce che passa dal rappato cantato nelle strofe ad un’interpretazione vellutata ma anche graffiante nei ritornelli del brano.