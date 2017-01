Everything makes the show: Allegra Betti van der Noot in mostra ad Atene

Oggi, sabato 21 gennaio l’artista milanese Allegra Betti Van der Noot inaugura presso la Dépôt Art Gallery di Atene la sua prima Personale in Grecia.

Allegra Betti Van Der Noot

Nella mostra “Retinal Vision Act II” – che durerà fino al 15 febbraio 2017 – l’artista presenta 22 opere inedite e site specific, interamente realizzate in residenza ad Atene.

Tre grandi tele e installazioni, composte di 44 frammenti, nelle quali coesistono pittura, scultura e sperimentazione.

La mostra, un’esperienza percettiva sottile caratterizzata dalla Cifra Retinica di Allegra Betti van der Noot, è una messa in scena della Visione dall’Interno.

Monocromi tonali, bianco e nero, toni essenziali e combinazioni articolate.

Le opere in mostra, dialogando fra loro, intrecciano una fitta trama onirica che conduce chi guarda attraverso un percorso non solo estetico, ma anche intellettivo-interpretativo.

Allegra Betti van der Noot, laureata in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano, vive e lavora a Milano. Dal 2008, partecipa a numerose mostre personali e collettive in Gallerie, spazi istituzionali e spazi non convenzionali europei e dal 2010 realizza lavori site specific e di arte pubblica in Brasile, Europa e Stati Uniti. Dal 2014 ha realizzato 5 importanti opere di arte pubblica in Grecia.