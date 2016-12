RON, in gara al Festival di Sanremo 2017 con il brano “L’ottava meraviglia”

Continuiamo con i Big in gara quest’anno al Festival di Sanremo 2017: Ron sarà in gara con il brano “L’ottava meraviglia”, di cui è autore insieme a Mattia Del Forno, Francesco Caprara ed Emiliano Mangia.

RON foto di Julian Hargreaves

Questa sarà la settima volta in gara al Festival di Sanremo per il cantautore che ha fatto il suo esordio sul palco dell’Ariston a soli 16 anni in coppia con Nada e ha vinto il Festival nel 1996 in coppia con Tosca con il brano “Vorrei incontrarti fra cent’anni”.

Dopo esser stato impegnato con “La forza di dire sì tour”, oltre 40 date in prestigiose location italiane tra la primavera e l’estate 2016, Ron tornerà live il 6 marzo al Teatro Arcimboldi di Milano con uno speciale e imperdibile evento benefico a sostegno di AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, e della ricerca sulla SLA.

Sul palco insieme a Ron, amici e colleghi del mondo dello spettacolo, che renderanno la serata imperdibile.

I biglietti per l’evento, prodotto da F&P Group, Colorsound e EventoMusica, sono disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita abituali.