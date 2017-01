Maria De Filippi su Sanremo 2017 e lo scoop del settimanale Chi : “gli auguro grandi vendite per lui e la Mondadori grazie a questo scoop immaginario e suggestivo”

Arriva come un lampo la smentita della regina degli ascolti Tv Mediaset, Maria De Filippi, riguardo la sua fantomatica conversazione con il settimanale Chi di Alfonso Signorini, per la sua co-conduzione al Festival di Sanremo 2017 a fianco di Carlo Conti.

MARIA DE FILIPPI

Questa la dichiarazione di Maria De Filippi:

“Alfonso Signorini è sicuramente un grande direttore di giornale perché riesce, attribuendomi una conversazione immaginaria tra me e Carlo Conti peraltro mai avvenuta e tantomeno mai dichiarata al giornalista di Chi, ad anticipare un ipotetico sì alla mia presenza a Sanremo. Domani ci sarà la conferenza stampa di Sanremo e se sarò presente al Festival sarò presente lì e le conversazioni non saranno più immaginarie ma reali. Complimentandomi con Signorini gli auguro grandi vendite per lui e la Mondadori grazie a questo scoop immaginario e suggestivo”.