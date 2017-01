Maria De Filippi affiancherà Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo 2017. Vero o falso?

Sarebbe questa la notizia di queste ultime ore rimbalzata su moltissimi organi di stampa. Carlo Conti dunque avrebbe al suo fianco la regina degli ascolti Tv di Canale 5, Maria De Filippi per tutte e cinque le serate del Festival.

CONTI DE FILIPPI

La trattativa per portare la conduttrice di tutti i maggiori programmi di successo di Canale 5 a Sanremo, a quanto sembra, è in corso, ma al momento non vi è nulla di ufficiale.

Maria De Filippi nel frattempo tornerà da questo sabato 7 gennaio, in prima serata su Canale 5 con C’è Posta per Te.

L’appuntamento per il Festival con Carlo Conti e forse con Maria De Filippi è su Rai1 dal 7 all’11 febbraio.

A questo punto, per saperne di più, non ci resta che aspettare la Conferenza Stampa del Festival di Sanremo 2017 che si terrà mercoledì 11 gennaio al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo.