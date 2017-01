Festival di Sanremo 2017: ecco il programma delle 5 serate e il meccanismo di votazione Campioni e Nuove Proposte

Manca meno di un mese alla sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo, e per Carlo Conti sarà il suo terzo Festival nelle vesti di Direttore artistico e conduttore.

FESTIVAL DI SANREMO 2017

Al timone con Carlo Conti, la regina degli ascolti Tv Mediaset: Maria De Filippi.

Diamo uno sguardo al nuovo regolamento introdotto in questa 67a edizione, che prevede alcune novità nello svolgimento delle cinque serate.

La prima riguarda il numero dei Campioni in gara, che salgono a 22 rispetto ai 20 delle passate edizioni (per un totale di 30 artisti, con gli 8 della categoria Nuove Proposte).

Nelle prime 2 giornate del Festival (7 e 8 febbraio) si esibiranno 11 Campioni a sera: di questi, i primi 8 (dopo il voto della Giuria della Sala Stampa e del Televoto, che avranno un peso del 50% a testa) accederanno alla serata del venerdì (per un totale di 16 Campioni) mentre gli ultimi 3 classificati (per un totale di 6) si sfideranno il giovedì in un “torneo a girone eliminatorio”.

Nella terza, la cosiddetta serata “cover”, quindi, 16 Campioni eseguiranno delle proprie versioni inedite dei grandi successi della canzone italiana (l’interpretazione più votata riceverà un premio speciale) e gli altri 6 si sfideranno per accedere alla serata successiva (due di questi, infatti, saranno definitivamente eliminati). Il venerdì sera, esibizione dei 20 Campioni ancora in gara, votati dalla Giuria di esperti (peso del 30%), dalla Giuria Demoscopica (30%) e dal Televoto (40%): le ultime 4 canzoni saranno definitivamente eliminate.

Nella serata conclusiva, sabato 11 febbraio, si esibiranno i 16 Campioni rimasti in gara per proclamare il vincitore del Festival

La gara delle Nuove Proposte avrà, invece, per protagonisti 8 cantanti e anche qui ci sarà un’importante novità: la sfida a 4 nella quarta serata. Quattro si esibiranno mercoledì 8 febbraio e quattro giovedì 9 febbraio.

I quattro più votati – due per ogni serata – accederanno alla quarta serata (venerdì 12 febbraio) in cui si sfideranno per aggiudicarsi la palma di vincitore della categoria Nuove Proposte. Confermato, invece, il meccanismo di voto che viene declinato in quattro modalità diverse: Televoto (da telefonia fissa e mobile, come per i Campioni), Giuria della Sala Stampa, Giuria Demoscopica e Giuria di Esperti (i componenti di quest’ultima – musicisti, scrittori, personaggi del Cinema e dello Spettacolo – sono stati scelti per la competenza musicale, per l’attenzione alle parole dei testi e alla qualità delle singole esibizioni).

Il migliore testo in gara riceverà il “Premio Sergio Bardotti”, dedicato al celebre paroliere; il “Premio Giancarlo Bigazzi” sarà assegnato dai Maestri dell’Orchestra, invece, alla migliore musica.

Altra novità, un Dopofestival più lungo: quest’anno andrà in onda, da martedì 7 a sabato 11 febbraio, dopo tutte le serate del Festival.

Come di consueto negli ultimi anni, la terza serata del Festival di Sanremo, giovedì 9 febbraio, i big in gara saliranno sul palco esibendosi in cover di brani celebri.

Dei 22 artisti, però, solo 16 potranno far ascoltare al pubblico la loro versione di grandi brani italiani. Gli altri sei, gli ultimi classificati nelle prime due serate, dovranno invece sfidarsi fra loro per passare alla fase successiva: due di loro verranno eliminati.

Questi i Campioni in gara:

Al Bano – Di rose e di spine

Elodie – Tutta colpa mia

Paola Turci – Fatti bella per te

Samuel – Vedrai

Fiorella Mannoia – Che sia benedetta

Nesli & Alice Paba – Do retta a te

Michele Bravi – Il diario degli errori

Fabrizio Moro – Portami via

Giusy Ferreri – Fa talmente male

Gigi D’alessio – La prima stella

Raige e Giulia Luzi – Togliamoci la voglia

Ron – L’ottava meraviglia

Ermal Meta – Vietato morire

Michele Zarrillo – Mani nelle mani

Lodovica Comello – Il cielo non mi basta

Sergio Sylvestre – Con te

Clementino – Ragazzi fuori

Alessio Bernabei – Nel mezzo di un applauso

Chiara – Nessun posto è casa mia

Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma

Bianca Atzei – Ora esisti solo tu

Marco Masini – Spostato di un secondo

Queste le cover dei Campioni:

Al Bano: Pregherò – Adriano Celentano

Alessio Bernabei: Un giorno credi – Edoardo Bennato

Bianca Atzei: Con il nastro rosa – Lucio Battisti

Chiara Galiazzo: Diamante – Zucchero

Celestino: Svalutation – Adriano Celentano

Elodie: Quando finisce un amore – Riccardo Cocciante

Ermal Meta: Amara terra mia – Domenico Modugno

Fabrizio Moro: La leva calcistica della classe ’68 – Francesco de Gregori

Fiorella Mannoia: Sempre e per sempre – Francesco de Gregori

Francesco Gabbani: Susanna – Adriano Celentano

Gigi d’Alessio: L’immensità – Don Backy

Giusy Ferreri: Il paradiso – Patty Pravo

Lodovica Comello: Le mille bolle blu – Mina

Marco Masini: Signor tenente – Giorgio Faletti

Michele Bravi: La stagione dell’amore – Franco Battiato

Michele Zarrillo: Se tu non torni – Miguel Bosè

Raige e Giulia Luzi: C’era un ragazzo – Gianni Morandi

Ron: Insieme a te non ci sto più – Franco Battiato

Paola Turci: Un emozione da poco – Anna Oxa

Samuel: Ho difeso il mio amore – Nomadi

Sergio Sylvestre: La pella nera – Rocky Roberts