FESTIVAL DI SANREMO 2017: Ecco le info sulle date, sui prezzi dei biglietti e i cantanti in gara

Il Festival di Sanremo 2017 inizierà il 7 febbraio e terminerà l’11 di febbraio 2017.

I prezzi per assistere dal vivo al Festival di Sanremo 2017 nel Teatro Ariston sono rimasti invariati rispetto a quelli del 2016 e le prevendite dei biglietti inizieranno il 10 gennaio sul web.

FESTIVAL DI SANREMO 2017

I ticket saranno nominali.

Gli abbonamenti per le cinque serate in galleria costeranno 672 euro, mentre quelli per la platea 1.290.

I biglietti per ogni singola serata invece avranno un prezzo di 100 euro per la galleria e 180 euro per la platea, esclusa la finale che invece costerà 320 euro in galleria e 660 euro in platea.

Le prenotazioni potranno essere effettuate a partire dal 10 gennaio 2017 su un’apposita pagina web .

Ecco l’indirizzo: http://sanremo2017.aristonsanremo.com

Per richiedere i ticket, che per motivi di sicurezza saranno nominali, sarà necessario compilare un form con i propri dati anagrafici e, per entrare all’Ariston, i tagliandi andranno esibiti insieme al documento d’identità del titolare.

Ecco l’elenco dei cantanti e canzoni in gara della categoria BIG:

Al Bano (Di rose e di spine)

Elodie (Tutta colpa mia)

Paola Turci (Fatti bella per te)

Samuel (Vedrai)

Fiorella Mannoia (Che sia benedetta)

Nesli e Alice Paba (Do retta a te)

Michele Bravi (Il diario degli errori)

Fabrizio Moro (Portami via)

Giusy Ferreri (Fatalmente male)

Gigi D’Alessio (La prima stella)

Raige e Giulia Luzi (Togliamoci la voglia)

Ron (L’ottava meraviglia)

Ermal Meta (Vietato Morire)

Michele Zarrillo (Mani nelle mani)

Lodovica Comello (Il cielo non mi basta)

Sergio Sylvestre (Con te)

Clementino (Ragazzi fuori)

Alessio Bernabei (Nel mezzo di un applauso)

Chiara Galiazzo (Nessun posto è casa mia)

Francesco Gabbani (Occidentali’s Karma)

Bianca Atzei (Ora esisti solo tu)

Marco Masini (Spostato di un secondo)

Ecco i nomi delle nuove proposte di Sanremo Giovani 2017:

Leonardo Lamacchia – Ciò che resta

Tommaso Pini – Cose che danno ansia

Lele – Ora mai

Marianne Mirage – Le canzoni fanno male

Maldestro – Canzone per Federica

Francesco Guasti – Universo

Valeria Farinacci – Insieme

Braschi – Nel mare ci sono i coccodrilli.

Superospite della prima puntata della kermesse sanremese : Tiziano Ferro.