FESTIVAL DI SANREMO 2017 : Eventi Collaterali-Sanremo Città della Musica dove “Tutti cantano a Sanremo”

Per l’edizione 2017 del Festival della Canzone Italiana, Sanremo sarà più che mai la “Città della Musica” con spettacoli, eventi, mostre, proiezioni, installazioni e iniziative culturali realizzate in ben 10 diverse location sparse per la città.

FESTIVAL DI SANREMO 2017 : Eventi Collaterali

Una strategia coordinata di comunicazione racconterà i palchi, le iniziative, le esposizioni e le installazioni d’arte integrate nel progetto “Sanremo Città della Musica” durante la settimana del Festival.

Tutti gli eventi in programma sono promossi dal Comune di Sanremo (Assessorato al Turismo, Cultura e Manifestazioni) e sono coordinati dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che si avvale della direzione organizzativa e logistica di iCompany che curerà anche la comunicazione.

Di rilievo è anche la presenza di importanti sponsor e sostenitori come TIM, SIAE e NUOVO IMAIE che supporteranno la realizzazione degli eventi di Sanremo Città della Musica durante il Festival di Sanremo 2017, ed anche la collaborazione dei principali organizzatori delle rassegne cittadine (Rock in The Casbah, Zazzarazzazz, Bravo Jazz, Unojazz – Festival internazionale del Jazz e Premio Tenco).

NUOVOIMAIE sostiene il progetto, rafforzando il suo impegno in favore dei giovani artisti, continuando un percorso già avviato da diversi anni accanto ai nuovi talenti del panorama musicale italiano. “Sanremo Città della Musica” rappresenta il luogo ideale per la collecting che tutela i diritti degli artisti interpreti esecutori.

FESTIVAL DI SANREMO 2017 – EVENTI COLLATERALI – LE LOCATION:

TEATRO ARISTON – RED CARPET

All’ingresso dell’Ariston, nella adiacente via Mameli, viene allestito un Red Carpet sul quale gli artisti sfilano per l’accesso al Teatro.

1) PIAZZA COLOMBO – MAIN STAGE e VILLAGGIO RADIO

Il luogo più centrale della città, ospiterà il Main Stage sul quale sono previste esibizioni quotidiane a partire da martedì 7 e fino a sabato 11 febbraio, dalle 17 alle 19.30.

2) PALAFIORI – CASA SANREMO

Ubicato nel cuore di Sanremo, a due passi dal Teatro Ariston, il Palafiori ospita Casa Sanremo, evento giunto alla sua decima edizione.

3) PIAZZA EROI SANREMESI – ACOUSTIC STAGE

Da giovedì 9 a sabato 11 febbraio ospiterà l’Acoustic Stage con concerti previsti dalle 16 alle 18.30.

4) PALAZZO NOTA – MUSEO DELLA CITTA’ – MOSTRA FOTOGRAFICA

Il museo cittadino ospiterà una mostra fotografica dal titolo: “IL FESTIVAL IERI E OGGI. UNA STORIA PER IMMAGINI”

5) PIAZZA BRESCA – VISUAL STAGE

Piazza Bresca è il vero cuore marinaro della città. La piazza sarà illuminata in modo creativo per dare “ulteriore luce” alla movida festivaliera.

6) FORTE DI SANTA TECLA – MOSTRA / RAI DIGITAL/ RADIO DUE

Il Forte ospiterà le installazioni di “CLAUDIO VILLA – il Reuccio in mostra” e sarà inoltre sede di RADIO 2 IN THE CLUB, eventi, showcase e dirette radio organizzate e curate da Radio 2 e Rai Digital.

7) CASINO’ SANREMO – EVENTI

Sede di diversi eventi, galà, presentazioni e trasmissioni RAI durante il Festival 201 7, il Casinò ospiterà in particolare l’evento: “LA STAMPA PER IL FESTIVAL: UN AMORE COSI’ GRANDE”. CON VITTORIO DE SCALZI E UN OMAGGIO A CLAUDIO VILLA”

8) PORTO VECCHIO – VILLAGGIO RADIO

Ospiterà il VILLAGGIO delle RADIO con le postazioni di alcune delle principali radio italiane presenti al Festival di Sanremo.

9) CLUB TENCO – MOSTRA

La sede del Club Tenco ospiterà “CIAO LUIGI”, LA MOSTRA DEDICATA A LUIGI TENCO”

10) VILLA ORMOND – RAI

Per l’edizione del Festival 2017, RAI trasmetterà proprio da Villa Ormond alcune delle principali trasmissioni collaterali (Dopo Festival, La vita in diretta, ecc.)

ALTRE INFO SU: www.sanremocittamusica.com