Elodie, al Festival di Sanremo con “Tutta colpa mia” e il primo live all’Alcatraz di Milano ad Aprile

Elodie sarà per la prima volta in gara al 67° Festival di Sanremo con “Tutta colpa mia” (Universal Music), brano scritto da Emma, Pollex, Angiuli e Cianciola, e che vanta la produzione musicale di Luca Mattioni ed Emma.

Elodie ph Marco Laconte

A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per Elodie sarà il Maestro Fabio Gurian.

«Non so come contenere l’emozione e la mia felicità – così commenta Elodie sui suoi social in merito alla partecipazione a Sanremo – so solamente che si è avverato il sogno che coltivavo sin da bambina. Con Sanremo è nata la mia passione per la musica. Grazie di cuore a Carlo Conti e non vedo l’ora di farvi sentire “Tutta colpa mia”!»

Dopo aver aperto alcune date del tour di Emma lo scorso settembre, il 26 aprile Elodie salirà sul palco dell’Alcatraz di Milano come assoluta protagonista del suo primo live, in cui presenterà dal vivo i suoi brani inediti.

Sono già disponibili da oggi, giovedì 19 gennaio, i biglietti per il live di Elodie su Ticketone e nei circuiti di vendita e prevendite abituali.

Elodie. Classe 1990. Tratti distintivi: occhi enormi (e capelli rosa). Si è fatta conoscere quando nel 2015 entra ufficialmente nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Colpisce subito grazie alla sua incredibile voce e alla capacità di commuoversi e far commuovere il pubblico. La sua fragilità è però solo apparente: sul palco ha conquistato tutti grazie alla sua grinta e alla capacità di regalare nuove sfumature alle canzoni che interpreta. Nel programma, oltre ad aggiudicarsi il secondo posto, conquista il Premio della critica giornalista Vodafone e il Premio RTL 102.5 – Amici alla radio.



Il 20 maggio 2016 esce il suo primo EP, “Un’altra vita”, prodotto da Emma e Luca Mattioni, certificato oro da FIMI/GfK Italia e contenente otto brani inediti, tra cui il singolo scritto da Fabrizio Moro che dà il titolo all’album e “Amore avrai”, scritto da Emma, Luca Mattioni e Mario Cianchi.

Partecipa al Coca-Cola SUMMER FESTIVAL 2016, prima apparizione televisiva dopo l’avventura di Amici e vince la seconda serata conquistando il Premio Rtl 102.5.

A settembre apre alcuni dei concerti dell’Adesso Tour di Emma ed è la più giovane ospite di Amiche in Arena, il concerto di beneficenza organizzato da Loredana Bertè e Fiorella Mannoia all’Arena di Verona.