The Flyers, in radio il primo singolo “Vinceremo insieme”

E ‘in rotazione radiofonica “Vinceremo insieme”, il primo singolo dei The Flyers (“Nuove Arti S.r.l”), la promettente pop-rock band vincitrice della prima edizione del concorso nazionale Campus Band.

Il concorso nazionale per studenti, nasce da un’idea di Mario Lavezzi, in collaborazione con la scuola di Mogol e di Franco Mussida.

The Flyers oto di Bruno Macri

The Flyers sono tre ragazzi sedicenni provenienti da Locri (Calabria): Salvatore Spadaro (voce e basso), Michele Panetta (batteria) e Michele Macrì (voce e chitarra). Il singolo porta la loro firma ed è già disponibile in tutti gli store digitali.

The Flyers si sono conosciuti alle scuole medie e hanno cominciato a suonare nei pomeriggi dopo le lezioni. Prendendo come riferimento musicali i Coldplay, i Blink 182, i Green Day e i Sum 41, hanno deciso di dedicarsi completamente alla loro passione e sognavano il successo… che non si è fatto aspettare!

“Vinceremo insieme” è la canzone con la quale “i volantini” hanno trionfato, gareggiando con altre 9 band, alla finale del concorso, svolta al Castello Sforzesco di Milano il 16 giugno 2016. Il brano dal sapore pop-rock racconta le difficoltà dell’adolescenza, che vengono sconfitte da quella coesione che regala la musica. “Vinceremo insieme” è già un videoclip: