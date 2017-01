NUJU: “Pirati e Pagliacci” è il nuovo Album

“Pirati e Pagliacci” dei Nuju è un album che arriva dopo sette anni di attività, quattro dischi e oltre 300 concerti in Italia e all’estero.

NUJU-PIRATI E PAGLIACCI

Con questo disco la band raccoglie la propria poetica e la propria idea di folk in unico lavoro, con diciotto brani in oltre un’ora di musica, portando l’ascoltatore nel mondo Nuju.

Il titolo del disco rappresenta l’anima dei Nuju, un po’ pirati e un po’ pagliacci, comico-drammatici come i film di Monicelli e Totò, attraverso testi ironici per far pensare e al contempo divertire, per deridere il potere e la società.

All’interno del cd duetti con artisti/amici, come Modena City Ramblers, Combass degli Apres La Classe, Santino Cardamone,I Musicanti del Vento, Brace, Empatee du Weiss e KayaDub.

Il primo singolo estratto dall’album è “Menestrello” già in rotazione radiofonica.

Di seguito la Tracklist di Pirati e Pagliacci:

1. MENESTRELLO

2. VOCI DI MARINAI

3. ZINGARA

4. L’ARTISTA feat. MODENA CITY RAMBLERS

5. DISEGNERO’

6. CIRQUE GRAND PARADIS

8. COL PERMESSO DELLA LUNA

9. LASCIAMI STARE feat. BRACE

10. CONVINTO

11. MOVEMENT feat. KAYADUB

12. PARTO

13. MARE LASCIAMI ANDARE feat. SANTINO CARDAMONE

14. LA RAPINA

16. VANITA’

17. IL FURGONE

18. ACIDA feat. EMPATEE DU WEISS