Venerdì 3 febbraio parte dal PalaLottomatica di Roma l’imperdibile “Made in Italy – Palasport 2017” (con oltre 300.000 biglietti venduti in prevendita), il tour che vedrà Ligabue presentare live i brani contenuti nel suo undicesimo disco di inediti e ventesimo album della sua carriera, “Made in Italy”, oltre ai suoi grandi successi.